疫情紓困 財長：研議降國有非公用不動產租金

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）對於立委質疑，當交通部、經濟部、雙北市政府都在減租、降權利金紓困，財政部有何作為；財政部長蘇建榮今天回應，正在思考降低國有非公用土地租金，研議後會報行政院核定。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮等，就世界各國為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）衝擊，採取對策，對我國財政、金融、經濟整體環境所造成的影響與政府因應之道進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆指出，交通部、經濟部以及台北市、新北市政府，針對管理的土地或案件都已祭出降低租金、權利金、降稅等措施，但財政部目前只有緩繳租金或稅款等作法，是否太「摳門」。

蘇建榮表示，大宗公有土地的由各部會來掌管，財政部管理的國有非公用土地相對較少，先前已放寬國有非公用不動產租金，可申請展延至12月底前繳清，免計收違約金及遲延利息，範圍包括國有非公用不動產出租、設定地上權、委託經營案。

蘇建榮指出，目前已正在思考，進一步降低國有非公用土地租金，後續等研議完成，還要報行政院核定，才能正式拍板確定。

國產署統計，截至3月初，國有非公用不動產合法使用人，合計約18萬6890戶，每年應繳租金約新台幣32.85億元。（編輯：黃國倫）1090330