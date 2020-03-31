逾94億元汰舊換新工程案 中鋼7天內火速動工

（中央社記者潘羿菁台北31日電）中鋼今天舉行「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，該案投資金額逾新台幣94億元，從董事會通過預算到動工，僅花一週時間，力拚4年完工。

中鋼今天上午舉辦「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，由中鋼董事長翁朝棟主持會場，總經理王錫欽、執行副總黃建智與中鋼企業工會理事長陳春生及單位主管均與會共同祈福。

中鋼今年3月23日董事會通過，預計投入94.28億元啟動「新二階煉焦爐及乾式淬火設備建造工程」，預算案才剛通過不久，中鋼隨即火速動工，目標於2024年2月完工。

翁朝棟致詞時表示，中鋼為精進「環境管理」與「清潔生產」目標，煉焦爐及乾式淬火設備投資案，將採用高約7.6公尺的先進煉焦爐，搭配高效率乾式淬火設備，提升廢熱能源回收並降低排放，對環境及節能做出具體貢獻。

這項工程將整合中鋼集團力量，引進國際先進技術與經驗，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，打破先建煉焦爐、後建乾式淬火設備的國際慣例，這項工程難度對中鋼施工團隊是一大挑戰，不僅要克服現有場地空間不足的問題，還要配合現有生產不間斷，堪稱是工法技術複雜度高。

中鋼估計，工程完成後，每年將可減少揮發性有機物排放約73公噸，減少幅度約63%、粒狀物排放減少約56%，以及單位能源耗損也能下降10%，有望減少二氧化碳排放14.6萬公噸，又能增加發電量約2.73億度。

此外，去年7月也啟動「新建煤礦封閉式建築第一期工程」，預計2021年12月完工，未來中鋼生產製程所需的煤礦將改存放於封閉式建築內，將有助於降低煤灰對空氣污染。

翁朝棟表示，上述投資計畫代表著，中鋼對於環境的保護不遺餘力。（編輯：蘇志宗）1090331