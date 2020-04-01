用視訊搶商機 貿協線上洽談會吸引國際買家

（中央社記者吳柏緯台北1日電）受疫情影響，實體展售會大多取消，但台灣農產品仍透過數位行銷管道，獲得國際買主青睞，順利踏出國門。貿協指出，至今已協助國內業者進行23場線上洽談，韓國樂天超市也預計加入數位採購行列。

根據行政院農委會農產貿易資料庫統計，今年1月到2月間，台灣主力農產食品的全球出口額達7億美元，較去年同期減少0.81%。為擴大台灣農產食品出口額，並度過疫情難關，中華民國對外貿易發展協會利用數位工具，在今年第一季已經舉辦23場線上採購洽談會，買家來自於澳門、香港與中國大陸等地。

貿協指出，因為疫情影響，國際買主雖然無法親臨台灣採購及試吃，但能透過視訊軟體與台灣供應商進行1對1洽談，了解台灣農產食品的優勢。已經進行的23場線上採購洽談會，參與的產業包含生鮮水果、米粉、沖泡穀粉、拌麵及零食餅乾等加工食品。

參與視訊洽談的台灣業者表示，視訊線上洽談是在疫情時刻兼顧人身安全與拓銷商機的好方法。但業者也直言，因近期國際運輸費用大漲，的確增加買主採購門檻難度，但可明顯感受出民生必需品需求仍在。也有業者表示，因應運費漲價，開始分散以往各地市場銷貨量，重新分配目標市場。

業者說明，藉由外貿協會媒合服務，雖然是防疫期間，首次接觸到中國大陸知名生鮮食品網購平台買主，不出門就可以認識海外買主，拓展商機。貿協指出，接下來已規劃韓國樂天食品、韓國零售通路Kolmar、德國知名生鮮水果超市業者，與台灣業者進行採購洽談。

貿協表示，今年6月除了在香港、加拿大、荷蘭、新加坡及越南等地辦理「台灣食品節」實體超市通路推廣活動外，也將跨足電商，在加拿大國華超市、香港Aeon、City’Super的線上平台，推出「線上台灣食品節」，把握機會推廣海外市場，尋求更多採購商機。（編輯：郭萍英）1090401