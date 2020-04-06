中國復工需求回溫 科技廠3月雙率雙升超預期

（中央社記者張建中、韓婷婷台北6日電）上市櫃企業3月業績陸續出爐，多家科技廠商表現優於預期，呈現月增、年增的「雙升」態勢。法人認為，應與中國工廠陸續復工、需求回溫有關，後續業績表現仍待觀察。

根據台灣證券交易所公開資訊觀測站至截稿的統計資料顯示，上市半導體廠3月業績月增21.55%、年增35.19%；上市電腦及週邊設備廠業績月增47.11%、年增16.97%；上市光電廠業績月增36.44%、年增14.75%。

上市零組件廠3月業績也有不錯表現，月增58.26%、年增15.46%；通信網通廠表現相對遜色，業績月減1.07%、年減51.46%。

上櫃半導體廠3月同樣有不錯表現，業績月增12.61%、年增37.02%；電腦及週邊設備廠業績月增66.61%、年增14%；零組件廠業績月增31.11%、年增9.57%。

上櫃通信網通廠業績同樣呈現月增、年增的態勢，月增22.42%、年增31.12%。

半導體方面，動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科3月營收突破新台幣50億元關卡，達53.56億元，月增17.37%，並創16個月新高。不僅出貨量增加11%至13%，南亞科表示，第1季營運未受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，產品平均售價也揚升1%至3%，是推升3月營收攀高的主要動力。

受惠中國與美國客戶不斷追加訂單，伺服器管理晶片廠信驊3月營收攀高至2.57億元，月增6.06%，也較去年同期增加41.85%，為歷史次高；第1季營收達7.32億元，較去年同期增加32.89%，更創歷史新高紀錄。

IC設計服務廠創意在伺服器遠端管理晶片客戶急單挹注下，3月營收攀高至12億元，月增9.28%，也較去年同期增加32.53%，為近4個月新高。

在光學元件方面，儘管疫情衝擊全球供應鏈，且蘋果公司關閉大中華區以外的實體門市，但大立光3月營收仍繳出54.44億元佳績，除了創4個月來高點，包括3月及第1季營收並同步創下歷年同期新高，表現優於市場預期。不過由於疫情衝擊市場需求疑慮未除，大立光預期4月營收動能將低於3月。

在砷化鎵方面，受惠去美化轉單及5G基地台建置需求帶動，穩懋、宏捷科及全新3月營收也同步繳出月增、年增的「雙升」表現，其中宏捷科更連續50個月創新高。

此外，武漢肺炎疫情帶動遠端居家辦公、教學需求大增，包括平板電腦、筆記型電腦，到周邊的耳機、觸控筆等都見到新的需求，帶動電池模組、電源、散熱等產業於工廠陸續復工後，3月出現急單湧入。

觀察已公布的相關筆電零組廠3月營收表現，電池模組龍頭廠新普3月營收58.79億元，月增率達54%，年增率14%，創下歷年同期新高；順達3月營收來到16.36億元，月增率高達163%，年增率10%。筆電電源大廠群光電能3月營收衝上新台幣27.55億元，月增率達82.2%，年增率2.2%，寫下同期歷史新高紀錄。

散熱大廠雙鴻包括筆電、伺服器及手機需求都暢旺，推升3月營收衝上9.46億元，月增率65%，為近6個月來新高，也是歷史第4高；另一家擁有5G基地台、筆電雙題材的散熱廠泰碩3月營收衝上4.66億元，月增率達84.86%，年增率24.3%，業績表現同樣優於預期。

新光投信董事長劉坤錫認為，中國工廠陸續復工、需求回溫，且有部分1、2月遞延訂單挹注，是上市櫃企業3月業績攀高的主要動能。

劉坤錫表示，武漢肺炎疫情全球蔓延，恐將影響世界經濟產業，並為後續第2季業績表現添增變數，將持續觀察市場需求狀況。（編輯：張良知/楊凱翔）1090406