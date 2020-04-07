牧德首季營收同期新高 股價攻漲停

（中央社記者江明晏台北7日電）牧德科技不畏疫情影響，首季營收創同期新高，3月營收月成長逾13%，激勵今天股價飆上漲停284.5元；儘管全球疫情持續，牧德仍看好今年營運重回2018年的高峰。

受惠業績面激勵，牧德今天股價飆上漲停板至284.5元，一口氣收復5日線、月線關卡。牧德近期股價強勢，股價連續3天上漲，短線漲幅已逾13%。

牧德科技表示，由於疫情持續，全球市場需求嚴重下滑，但牧德去年的布局今年陸續浮現，第1季業績仍創同期新高，看好疫情之際更是搶占台灣半導體與中國PCB（印刷電路板）市場的好時機。

牧德董事長汪光夏先前表示，今年產業5G需求將在第2季至第3季開始增加，牧德相關產品布局已到位，看好5G帶動新的PCB市場，以及Mini LED、AI邊緣運算和智慧相機等新領域動能，目標今年營運將重回2018年每股賺逾30元的歷史高峰。

汪光夏也預告，今年下半年牧德將布局兩大新領域，第一為PCB AOI上下游相關設備，市場產值每年達50億元，主要客戶為載板與軟板廠，牧德集結3大公司之力，預估今年下半年有成果；第二個是跨入年產值50億的新領域AOI設備，將會在下半年推進市場。（編輯：張均懋）1090407