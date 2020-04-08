裕隆打掉重練 法人買盤送暖強攻漲停

（中央社記者韓婷婷台北8日電）裕隆大動作提列新台幣244億虧損，一次將多年包袱掃除，打掉重練，並找來鴻海助攻，減資整裝再出發，吸引三大法人以實際買盤支持，推動裕隆股價連4根紅K，今天更放量攻上漲停。

裕隆今天持續多日來強勢，再度開高震盪走高，不到12時即攻抵漲停價18.15元，漲停買盤高掛2000餘張，除了大舉打虧整頓旗下最大錢坑，讓裕隆財務歸零重新再出發外，武漢今天解除封城，也為重創的汽車生產重鎮帶來曙光，國產車原料斷鏈危機可望暫除，激勵買盤積極進駐

觀察籌碼面，投信在近1個月全站在買方，三大法人近2個交易日買超逾6000張，成為重要的推手。

裕隆30日董事會通過2019年財報虧損達244.65億元，每股虧損15.55元。董事會決議通過以特別盈餘公積與減資彌補虧損案，減資後實收資本額降至100億元。

裕隆集團在董事長嚴陳莉蓮接掌後，大刀闊斧進行一連串的頓改革，積極整頓各子公司財務，持續認列包括東風裕隆、台灣納智捷、華創車電資產減損，並提列新店舊廠區裕隆城開發設計變更損失，以致全年虧損擴大，為健全財務結構，董事會決議瘦身強健體質。

裕隆集團自2019年開始啟動自主品牌策略轉型，將汽車研發價值鏈中的車型平台及研發能量對外全面開放、爭取多元客戶，藉由資源共享共用，創造規模、降低成本，也在開放平台策略轉型下，爭取到Muses、Adiva等海外品牌生產代工業務，並建立穩定合作關係，積極拓展多元客戶市場。

裕隆今年更與鴻海簽署合資協議設立公司，雙方將斥資155.76億元成立合資公司，拓展電動車市場，鴻海出資79.44億元現金，取得51%股權，裕隆以華創車電技術開放平台資產作價，出資76.32億元，持股49%，預計上半年開始運作，明年可望有純電動車新品問世。（編輯：張均懋）1090408