難擋疫情衝擊 儒鴻首季營收創近3年新低

（中央社記者潘羿菁台北9日電）疫情衝擊難抵擋，紡織股王儒鴻公告3月營收為新台幣19.04億元，連續兩個月失守20億元大關，年減14.1%；另外，羽絨大廠廣越也公告3月營收年減逾3成。

儒鴻首季營收60.12億元，較去年同期衰退3.7%，單季表現創下2017年第2季以來新低。

2月受到中國大陸延遲復工，即使儒鴻越南成衣廠早已開工，但卡在副料斷料，讓儒鴻2月營收僅18.07億元。

進入3月，隨著大陸疫情受控制，副料開始生產交貨，未料歐美市場疫情趨於嚴重，實體零售門市緊閉、消費動能下降，品牌客戶要求供應商暫緩出貨，反映在儒鴻3月呈現年減14.1%，減幅為近3年最大。

3月初儒鴻法說會指出，第1季將比去年同期微幅成長，第2季則是大幅成長，面對今年上半年營運將是樂觀進取，法人認為，從營運數字來看，勢必要下修。

展望後續，儒鴻認為，由於歐美為全球消費主力市場，現階段市場需求急凍，端看歐美疫情是否能在短期內控制住，若可以快速穩定，後續反彈幅度將樂觀。

羽絨成衣大廠廣越，今天也公告3月營收為5.82億元，年減32.7%、月增9.2%，累計首季營收18.43億元，較去年同期衰退22.1%。

原先廣越對於市場前景保持樂觀，不過隨著美國疫情持續升溫，美國品牌客戶調節訂單，預期2、3季營運狀況偏保守，但廣越強調，基本面依舊存在，只要疫情趨緩，需求將快速回籠。（編輯：鄭雪文）1090409