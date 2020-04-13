規範董事與員工薪資差距 顧立雄：難有客觀標準

（中央社記者劉姵呈台北13日電）多位立委認為，董監事薪酬與非主管員工薪資差距相當大，金管會應規定有一定倍數限制；金管會主委顧立雄表示，考量各產業景氣循環及市場競爭強度不同，難有客觀一致性的標準，不宜強制規定。

國民黨立委曾銘宗等17位立委上午於立法院財政委員會提出審議「證券交易法第十四條條文修正草案」。

曾銘宗表示，2019年逾1700家上市櫃公司預計發放股利總額高達新台幣1.44兆元，其中26家公司派發股利超過百億元，董監事薪酬節節上升，但員工長期低薪的問題卻未解決，甚至有公司董事酬勞與非主管員工平均年薪差距高達200倍。

曾銘宗認為，「台灣低薪狀況非常嚴重，公權力應該介入」，因此，他與多位立委提出，金融監督管理委員會應規定，公司董事薪酬與非主管員工的薪資差距，要有一定倍數限制。

對此，金管會主委顧立雄表示，目前已要求上市櫃公司在年報、公開資訊觀測站都要揭露薪資酬勞政策，包括個別董監事酬勞、經理人酬勞、員工薪資的平均數與中位數等，且考量各產業景氣循環不同，加上市場競爭強度也不同，董監事及員工薪酬難有客觀一致性的標準，不宜強制規定。

顧立雄說，目前相關規定在證交法第十四條最後一項，就已有規範，不是完全沒有規範；且因為財報編制準則是根據國際財務報告準則（IFRS），國際目前也並沒有這樣規定，所以在法律要求上與國際一致，若修法的話，會違背IFRS一致性。

他也提到，即便是美國陶德法案也只要求揭露，但並沒有去倍數限制；顧立雄認為，若要硬性規定，難有客觀、一致的標準。

2010年美國通過陶德佛朗克法案（Dodd-Frank Act），制定目的在於阻礙金融業走向「大蕭條」（Great Recession）的作為。（編輯：張均懋）1090413