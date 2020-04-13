疫情衝擊勞動市場 觀光旅宿受創最明顯

（中央社記者潘姿羽台北13日電）武漢肺炎疫情延燒，主計總處坦言，從2月勞動市場數據來看，人數、薪資、工時均受波及，又以觀光旅宿相關行業受創最明顯，2月其他汽車客運業、航空運輸業的經常性薪資和上月相比，均為負成長。

主計總處今天發布薪資統計，2月工業及服務業全體受僱員工每人經常性薪資平均為新台幣4萬2317元，年增率2.62%；2月總薪資平均為4萬9505元，年減8.76%，主因是今年廠商多集中在1月發放年終獎金及績效獎金，去年農曆春節則在2月上旬所致。

儘管全體受僱員工經常性薪資持續成長，年增率2.62%更寫下近19年同月次高紀錄，主計總處專門委員陳惠欣表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）對經濟的衝擊，2月已經部分反映，3月隨著疫情發展，影響可能會擴大。

陳惠欣表示，疫情從人數、經常性薪資、總工時3大層面影響勞動市場；以受僱員工人數而言，住宿餐飲業月減1.6萬人，零售業月減6000人。

經常性薪資方面，陳惠欣表示，經常性薪資與工作天數有關聯，今年1月適逢農曆春節，2月工作天數比1月多3天，照理來說，經常性薪資應走揚，部分行業卻不增反減，如遊覽車為主的其他汽車客運業月減6.76%，航空運輸業月減3.82%，顯見疫情帶來的衝擊。

此外，2月工作天數較多，但觀察總工時，2月住宿餐飲業月減4.2小時，其他汽車客運業月減2.4小時。

陳惠欣坦言，就目前情勢看來，2003年SARS影響時間較短，如今COVID-19疫情延燒，還不能太樂觀，主計總處也將持續關注勞動市場數據的變化。（編輯：鄭雪文）1090413