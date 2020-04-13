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年終調查 平均1.65個月金融保險3.53個月最高

最新更新：2020/04/13 19:48

（中央社記者潘姿羽台北13日電）主計總處今天公布109年各行業年終獎金發放情況，工業及服務業平均為1.65個月，約新台幣6萬9832元，年終冠軍仍由金融保險業以3.53個月拿下，平均高達22.6萬元，羨煞旁人。

主計總處彙整去年12月至今年2月非經常性薪資（不含加班費）進行估算後，結果顯示，109年平均年終1.65個月，略低於去年1.68個月，以及前年1.70個月，雖然發放月數略減，不過受僱員工每人年終獎金平均為6萬9832元，與上年6萬9674元，差距不大。

至於今年年終獎金發放月數前3名行業，金融及保險業蟬聯冠軍，年終平均有3.53個月、22萬6283元；第二名為製造業1.87個月、7萬3716元；第三名為不動產業1.85個月、7萬7617元。

主計總處專門委員陳惠欣表示，金融保險業一向是年終獎金的常勝軍，製造業涵蓋甚廣，從高科技到傳統產業都有，也有不少中小企業，不過其中高科技產業、電子業年終相當亮眼，因而推動整個製造業進入年終前3名的行列。

各行業產業特性不同，年終水準也是幾家歡樂幾家愁，若看109年年終獎金排名倒數的行業，以支援服務業0.49個月墊底，僅1萬6697元，住宿及餐飲業倒數第二、年終0.62個月，為1萬9885元。

陳惠欣說明，支援服務業涵蓋保全、人力仲介等工作，年終水準一向不高，而住宿餐飲業規模落差很大，有非常大的公司，也有為數眾多的小本生意，容易拉低年終平均值。（編輯：楊凱翔）1090413

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