永信：因應貿易戰及疫情 強化生產在地化

（中央社記者韓婷婷台北17日電）永信控股副總經理簡志維表示，目前集團在美、中兩大市場皆有生產及銷售一條龍工廠及公司，將持續強化生產在地化，以因應美中貿易戰及疫情衝擊，未來也將積極擴展歐洲市場。

永信控股今天參加交易所舉行的線上法說會，簡志維指出，永信集團主要策略為極大化產業價值鏈，透過垂直整合和水平擴張強化集團競爭力，在原料藥、製劑、消費性用品及動物用藥四大事業體發展。持續專注消化道、疼痛、高致敏與抗癌藥發展，整合美國及中國研發、生產、註冊，取得中國一次性評價優勢和進入美國市場。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐全球，簡志維表示，近來面臨最大問題是國際上各個國家採取邊境管理或封城，這會遇到2大問題，第1是原料不能進口、供應中斷，2是產品外銷運輸受阻。

他舉例最近就遇到台灣產品出口到菲律賓運輸受阻；馬來西亞廠要出口到非洲時，馬來西亞政府甚至提出，如果無法確保國家供應無虞，不允許出口，必須要申請特別批文才能順利輸出。運輸中斷及運輸成本的增加都是痛點。

簡志維表示，集團有9個橫跨美、中、日、台及南亞的製造及營運基地，為了因應疫情衝擊，集團成立防疫資訊分享平台，即時應變，進行風控管理，盤點重要原料的庫存並提高庫存管理措施，同時進行跨公司物料、運輸作法分享，確保產、銷供應鏈順暢。（編輯：鄭雪文）1090417