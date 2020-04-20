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受惠5G應用 晶技3月獲利年增324%

最新更新：2020/04/20 18:12

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）受惠5G應用，石英元件大廠晶技自結3月本期淨利新台幣1.17億元，較去年同期大增324.41%。法人估晶技續受惠高階產品價格提升及供應鏈吃緊，今年獲利看年增逾35%。

晶技指出，因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，因此公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

晶技今天股價走勢強勁，終場收在67.5元，大漲7.83%，成交量增加到2.94萬張。外資法人今天買超晶技3004張，外資連續2個交易日買超晶技6945張。

晶技自結3月合併營收8.22億元，較2月6.75億元成長21.68%，比去年同期5.83億元大增40.84%。法人指出，晶技3月營收創歷年同期新高。

晶技自結3月稅前淨利1.33億元，較去年同期大增324.26%；單月本期淨利1.17億元，較去年同期大增324.41%，每股純益0.38元。

觀察石英元件產業市況，外資法人報告日前指出，高階石英元件產品平均銷售價格（ASP）持續提升，此外供應鏈吃緊，有助台廠晶技今年業績表現。

法人預估，晶技今年毛利率可望逐季揚升，主要受惠產品組合調整以及產品價格環境正向，預估今年獲利可望年增35%以上，今年業績可望較去年成長10%以上，稅後淨利可超過新台幣9億元，創3年來高點，每股純益有機會超過3元。

法人表示，5G智慧型手機將帶動石英晶體產品線的元件價值，增加到30%以上，預估晶技將提升小型化高頻石英晶體產能約10%左右。晶技今年也持續受惠5G基地台石英元件拉貨需求。（編輯：楊玫寧）1090420

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