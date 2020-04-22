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布倫特期油創1999年來最低價 亞股漲多跌少

最新更新：2020/04/22 18:34

（中央社香港22日綜合外電報導）油價繼續暴跌，持續的頹勢重創能源市場，北海布倫特原油期貨價格今天創1999年來最低價，但連兩天走弱的亞洲股市今天漲多跌少。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）持續延燒，各國陸續實施封鎖政策，原油需求幾乎不存在，但在存量逼近臨界點之際，產油量仍居高不下，油價如自由落體般跌落，5月交割的西德州中級原油（WTI）期貨價格20日曾崩跌至每桶負40美元。

傳聞前幾大產油國已舉行會議後，交投最熱絡的6月交割WTI期油今天在亞洲市場交易時段反彈飆漲，但午盤由紅翻黑。這項商品的價格昨天跌掉幾乎一半，布倫特期油也跌掉1/5。

WTI期油一度飆漲20%，但後來下挫逾4%；布倫特期油稍早重挫18%，報15.98美元，寫下1999年以來最低價，稍後跌幅收斂到逾11%。

亞股本週走勢疲弱，不過今天部分股市反彈。

香港股市小漲0.42%，上海股市上漲0.60%，台北股市上揚0.19%，首爾股市揚升0.89%，新加坡股市微漲0.08%，曼谷股市上漲0.71%，雅加達股市上揚1.46%。

然而東京股市下跌0.74%，威靈頓股市下挫1.12%，馬尼拉股市挫跌0.33%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1090422

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