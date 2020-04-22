原油ETF淨值續跌溢價擴大 證交所示警風險

（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所今天表示，近日原油相關ETF淨值大幅下滑，並連續出現50%以上溢價，尤其正向兩倍的ETF淨值甚至已跌至新台幣1元以下、溢價幅度曾高達500%，投資人應注意風險。

美國西德州中級原油5月期貨日前平倉跌至負數，油價崩跌，針對原油指數股票型基金（ETF）淨值過低、溢價過大，證交所提醒投資人應注意評估折溢價風險。

證交所說，近期全球金融市場受武漢肺炎疫情衝擊，波動加劇，國際原油也因需求大減、庫存攀升導致價格一再重挫，行情波動下，證交所上市連結原油期貨的ETF備受投資人關注，以元大S&P原油正2（00672L）為例，今年以來日均成交值達19.37億元（統計至4月21日），較2019年增146%。

證交所解釋，折溢價是ETF市價與淨值間的差異，淨值反映ETF的實際價值，發行ETF的投信公司每日依ETF投資組合內持有的股票、其他有價證券、期貨合約等計算總資產價值，再扣除交易費用及基金開銷成本等即得到淨值。

不過，投資人在集中市場像股票一樣買賣ETF時，是以市價來交易而非淨值，市價高低由整體市場供需、買賣雙方的力道決定。當市價偏離淨值時，ETF流動量提供者或市場參與者可透過申購或贖回來增加或減少ETF在外流通的單位數，調節市場供需的不平衡，縮小市價跟淨值的差距。

針對折溢價發生原因，證交所說明，由於投資人對未來價格變化的預期，加上執行申贖套利有交易成本，且在外流通單位無法及時增加或減少，因此市價不會完全等於淨值。例如當投資人對ETF標的興趣濃厚、對價格有上漲預期而積極買進時，即可能發生市價高於淨值，也就是溢價。

另外，連結海外市場的ETF可能因為國內外市場的交易時間差，而使國內交易時段ETF的價格走勢無法反映標的於國際市場交易時段的資訊和價格變化，造成ETF收盤市價和台股收盤後才公布的ETF淨值有所落差。

當ETF大幅折溢價時，證交所強調，會有交易的風險，在正常情況下，折溢價幅度不會太大，且應只是暫時現象，但也有特殊情形。當ETF大幅溢價時，投資人在次級市場用市價買進偏離淨值的ETF，須承受較大的價格波動風險，除可能在溢價收斂的過程中遭受損失外，若市況不如預期，ETF淨值持續趨近於零致使基金無法經營時，依契約規定面臨清算下市，以淨值來結算後投資人極可能損失投入的全部本金。（編輯：鄭雪文）1090422