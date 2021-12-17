中油衝刺綠能 鈦酸鋰儲能材料技術獲國家新創獎

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（中央社記者曾智怡台北17日電）儲能市場前景看好，中油投入多年的「高安全快充鈦酸鋰儲能材料技術開發」今天獲得國家新創獎，是台灣目前唯一可供應商用鈦酸鋰材料的業者。中油表示，將持續發展儲能材料商品，為台灣的綠能產業發展添翼。

第18屆國家新創獎頒獎典禮今天舉行，中油投入多年的高安全快充鈦酸鋰儲能材料技術開發，獲科技部長吳政忠頒發企業新創類別的國家新創獎，由總經理兼代理董事長李順欽代表受獎。

中油透過新聞稿表示，因應全球暖化以及節能、減碳、電能化的發展趨勢，為配合政府綠能政策，期許扮演上游立基性電池材料的供應角色，以深化扶植、加速國內儲能產業發展，因此自104年起即投入新世代鈦酸鋰（LTO）儲能材料開發。

中油說明，LTO材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，適合應用於大型儲能系統、電動巴士等高品質電池。

研發團隊引入鈦酸鋰材料改質方法，並導入自動化低成本連續製程，成功提升導電性、提高克電容量及降低製造成本，克服這項材料原有缺點，成為台灣目前唯一可供應商用鈦酸鋰材料的業者。

中油進一步說，目前正籌建年產量1000噸的LTO材料生產工廠，預計民國112年可完工。

中油表示，107年起開始將自產的鈦酸鋰材料使用於儲能系統，實際應用於所屬智慧綠能加油站，從純油品供應轉型跨入儲電、供電新能源營運領域。中油指出，將持續發展各式儲能材料商品，為台灣的綠能產業發展添翼。（編輯：楊蘭軒）1101217