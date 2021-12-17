股匯齊揚 新台幣升3.7分收27.78元

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）台股今天震盪收紅，外資午後也擴大匯入力道，帶動新台幣升勢，新台幣兌美元今天收盤為27.78元，升值3.7分，重返27.7元價位，台北及元太外匯市場總成交金額17.375億美元。

美國科技股重挫，蘋果、特斯拉走跌，台股今天高檔震盪，不過尾盤權值王台積電急拉翻紅，推升加權指數收盤站上17800點，終場收在17812.59點，小漲26.85點。

外匯交易員表示，台幣早盤平盤整理，外資午後擴大匯入力道，激勵台幣由貶翻升；新台幣兌美元今天開盤價為27.840元，最高27.744元、最低27.840元。

交易員指出，耶誕節前交投偏向清淡，因此只要有外資匯入，就容易拉高匯價；而美國聯準會（Fed）對於加速縮減購債及升息的態度符合市場預期，金融市場不確定性淡化，均支撐股匯市表現。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶4.3分或0.15%，週線連二貶。

外匯交易員表示，台股對外資仍有吸引力，而年底及年關將至，出口商年終有拋匯需求，也會陸續將資金匯回，支撐台幣穩健格局。（編輯：楊蘭軒）1101217