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日盛金工會：協商非漫天開價 無法善意溝通將抗爭

2021/12/20 11:00
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（中央社記者謝方娪台北20日電）富邦金併購日盛金之後，持續與日盛金控工會協商，雙方預計29日再次開會討論，日盛金工會今天表示，員工安置方案非漫天開價，但富邦金執意以自提版本要工會同意，若不進行善意溝通，將採取抗爭。

富邦金併日盛金創國內首樁金金併，日盛金控員工擔心權益受損，分別組成日盛金控工會、日盛銀行工會。

其中，富邦金、日盛金17日先與日盛銀行工會達成初步共識，包括合併後3年內不會因合併予以裁員或資遣；符合勞基法自請退休條件者加發5個月平均工資；規劃最高3個月留任獎金給予留任員工額外肯定及鼓勵等。

至於日盛金工會仍在協商當中，日盛金工會今天發出聲明指出，今年7月2日起工會和富邦金進行6次針對團體協約的協商會議，前4次富邦金協商代表皆以未實質進入日盛金為由，拒絕協商團體協約，直至10月6日第5次協商會議，才首次真正討論員工安置計畫。

日盛金工會表示，「10月20日第6次正式會議開始，富邦金協商代表即表示沒有協商空間了，令工會代表相當錯愕」；雙方雖有2至3次私下會談，但截至目前為止，優離優退及留任員工獎勵等相關條約在內的員工安置計劃草案皆尚未達成具體共識。

日盛金工會和富邦金已商訂12月29日進行第7次正式協商會議，日盛金工會強調，日盛銀行工會僅代表銀行工會立場和富邦金達成初步共識，但不代表日盛金工會立場。

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日盛金工會指出，日盛金成立60年，在員工認真努力下成為獲利穩定成長的公司，具備的成長條件與員工專業素養皆與過往單一銀行或壽險公司因經營不善問題而合併的案件不同，工會保護員工權益，提出適合日盛金員工的安置計畫與優離優退方案，一切皆有數據與論理基礎，絕非漫天開價、開出不合理的協商條件，無奈富邦金協商代表總以自提版本要求工會同意。

日盛金工會聲明期盼與富邦金良性溝通，早日達成共識，創造勞資雙贏，但若富邦金仍不願進行善意溝通，工會迫於無奈，將採取抗爭手段，向社會大眾與主管機關表達訴求。（編輯：潘羿菁）1101220

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