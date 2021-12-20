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光洋科董事長鬧雙胞 經濟部不同意變更登記案

2021/12/20 19:26
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（中央社記者梁珮綺台北20日電）靶材廠光洋科經營權爭奪戰有初步結果。經濟部今天表示，光洋科董事會11月5日以臨時動議提案解任原董事長馬堅勇，不具備突發緊急情事或正當理由的例外情事，不符合法規，不同意變更登記。

光洋科經營權持續延燒，董事會11月5日撤換董事長馬堅勇，改由玉璟有限公司代表人王炯棻接替；對此，光洋科同月7日發布重訊指出，董事會以臨時動議方式解任董事長職務明顯違法，馬堅勇仍為董事長。

然而，王炯棻陣營則在11月9日向經濟部遞送解任原董事長及補選新董事長變更登記。

經濟部商業司今天發布新聞稿指出，光洋科董事會11月5日以臨時動議提案解任原董事長，不具備突發緊急情事或正當理由的例外情事，不符合「公開發行公司董事會議事辦法」第3條第4項規定，不同意變更登記。

商業司說明，全案涉及「公開發行公司董事會議事辦法」適用疑義，11月10日、本月6日函詢金管會，並參酌其意見處理。

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商業司進一步表示，依照光洋科董事會11月5日議事錄及金管會於11月29日、12月7日所函，光洋科董事會11月5日以臨時動議提案解任馬堅勇，理由為涉及財報不實，但沒有徵詢列席專家意見，也沒有討論，難以認定董事會因「突發緊急情事或正當理由」而提出臨時動議。

商業司表示，依公司法第388條規定，全案申請解任原董事長及補選新董事長的變更登記案，應不予登記。（編輯：黃國倫）1101220

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