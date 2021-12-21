企業界籲開放商務簽證 沈榮津：春節後研議

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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北21日電）國內COVID-19疫情逐步趨緩，晶華集團董事長潘思亮今天在工商早餐會表示，盼政府通案開放商務簽證及工作簽證；行政院副院長沈榮津回應，會在春節後研議開放商務人士簽證，並儘早對外報告相關程序。

工商協進會上午舉行工商早餐會，由工商協進會理事長林伯豐、行政院副院長沈榮津共同主持，經濟部長王美花、環保署長張子敬等部會首長，以及台新金控董事長吳東亮、台泥董事長張安平、潘思亮等出席。

由於近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩不少，企業界紛紛呼籲政府逐步廢止邊境限制，讓公司得以維持營運和人才流通。

潘思亮在會中表示，2022年商務可能由賣方市場轉為買方市場，許多國外商務人士盼來台落地投資或提供服務，願意接受檢疫，希望政府可以通案開放商務簽證及工作簽證，並儘早對外公告，讓有意願來台的企業可提早準備。

王美花回應，目前有需要的業者只要願意檢疫，都會協助以專案處理，是否開放，待年後請相關部會研議。衛福部次長薛瑞元指出，現階段檢疫能量被春節返鄉的國人占據，是否通案開放商務簽證仍有待商榷；至於專案部分，可擴大開放給各部會決定是否放行。

沈榮津最後指示，開放商務人士簽證會於春節後研議，也會儘早跟外界報告開放的相關程序。（編輯：張均懋）1101221