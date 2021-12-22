富邦金：與日盛金工會尚未達共識 但從未中斷協商

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（中央社記者謝方娪台北22日電）富邦金併日盛金，但日盛金工會控富邦金不願善意協商，揚言採取抗爭；富邦金今天表示，理解並尊重工會立場，即便勞資雙方經多次協談尚未達成共識，但從未中斷協商。

富邦金併日盛金創國內首樁金金併，勞資協商進展備受矚目，富邦金及日盛金並將於29日與日盛金工會召開協談會議。

但日盛金工會日前指控，富邦金協商代表自第6次正式協商會議開始，就稱雙方已無協商空間，且優離優退及留任員工獎勵等相關條約在內的員工安置計劃草案，雙方迄今皆尚未達成具體共識，若富邦金仍不願善意溝通，工會將被迫採抗爭手段。

富邦金今天發出聲明指出，富邦金經過多次與工會充分交流，在理解工會立場及主張、衡酌市場合併案例，同時兼顧客戶服務及員工權益下，才提出協商的員工安置方案版本。

富邦金的聲明說，因為完整溝通與說明，富邦金才能就員工安置方案與日盛銀行工會達初步共識，未來富邦金也將秉持相同態度，與日盛金工會協商。

富邦金表示，理解並尊重工會為會員爭取權益的立場及態度，即便雙方歷經多次協談尚未能達成共識，也從未中斷協商，持續透過正式及非正式協商會議對話溝通。

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針對日盛金工會的訴求及主張，富邦金強調，仍將以誠信協商原則，並在兼顧客戶與員工權益的情況下積極協商，期盼雙方早日達成共識，創造勞資雙贏。

富邦金與日盛金自今年7月起，與日盛金工會、日盛銀行工會啟動員工權益議題協商，但因日盛金工會、日盛銀行工會互不隸屬，富邦金自今年10月下旬起分別與日盛金工會、日盛銀行工會啟動協談，並在12月17日，先與日盛銀行工會就員工安置方案主要條件達成初步共識。（編輯：康世人）1101222