廣達：強化美國布局 未來3年積極投資雲端領域

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（中央社記者吳家豪台北22日電）代工廠廣達21日宣布加碼美國投資，廣達資深副總經理暨雲達科技總經理楊麒令今天表示，這次財務投資主要站在產能擴充角度，因應當地交貨，美國將加強投資與研發，另外未來3年在雲端領域也積極布局。

針對料況和疫情影響，楊麒令坦言，料況確實有些緊湊，但明年看起來會舒緩比較多，很多狀況會比原先想像的好一些。

光電科技工業協進會與台灣5G光通訊產業聯誼會今天舉辦第4季餐會，楊麒令受邀出席，於會中接受媒體聯訪時作以上表示。

楊麒令說，整個產業在雲端領域的發展還是突飛猛進，廣達對於未來3年計畫相當積極，針對在美國的投資一直在加強。廣達在泰國新廠也預計今年底開始營運，未來雲端產業發展看起來非常蓬勃。

媒體問及通訊應用如何與雲端連結，楊麒令認為，5G是虛擬化行動網路，很多應用都結合軟體和雲端，廣達研發投資會持續朝向5G和6G發展。但6G標準還沒形成，目前專案都還在進行基礎研究，很難預測未來可以呈現什麼成果。

談到元宇宙和低軌道衛星，楊麒令指出，元宇宙有很多應用需要更高、更快的運算能力，包括繪圖處理器等，廣達有完整的系列產品，也有虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）方面的產品，可以提供完整解決方案。

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楊麒令表示，台灣在低軌道衛星的發展相對慢於全世界，頂多是在大型供應鏈扮演角色，無法主導產業發展，最近政府有很多討論，應該未來幾年會有很大投資。

廣達21日公告追加間接以現金增資子公司QIL、AIC、QMI、QMN，預計投資1600萬美元（約新台幣4.4億元），主要用於擴充美國田納西州工廠伺服器產能。加上11月公告投資的2600萬美元，累計在美國新增投資達4200萬美元。（編輯：潘羿菁）1101222