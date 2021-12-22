辰亞能源崙尾東三號電廠明年開工 投資逾43億元

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（中央社記者張建中台北22日電）辰亞能源今天宣布，持續擴大投資台灣太陽能市場，位於彰濱工業區的崙尾東三號電廠將於2022年開工，裝置容量67MW，估計投資金額約新台幣43億至45億元。

日本丸紅株式會社100%持股子公司辰亞能源下午舉行媒體交流會，總經理游祥益表示，今年太陽能市場變數大，除疫情外，太陽能模組及銅等原物料價格高漲，影響今年太陽能裝置量僅約50MW，辰亞能源累計太陽能裝置量約258MW。

展望未來，游祥益說，位於彰濱工業區的崙尾東三號電廠預計2022年開工，目前已展開前期備料作業，明年底可望完工併網，裝置容量為67MW，投資金額約43億至45億元。估計每年可減少碳排放量約4.43萬公噸，相當於114座大安森林公園。

游祥益表示，辰亞能源還將建置漁電共生電廠，初步規劃明年太陽能總裝置量將達150MW至200MW規模，實際情況仍須視太陽能模組等原料價格及太陽能躉購費率而定。

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為推廣綠能教育及提倡永續發展的重要性，游祥益說，辰亞能源在彰濱工業區設立太陽光電教育展示館，今年12月開始試營運，期能讓民眾更加瞭解太陽光電的建置過程、發展軌跡，及綠能對環境的效益。

為加速太陽能發展，為加速太陽能發展，游祥益建議政府，維持躉購費率穩定性與完整性，採計的成本應考量國內實際建置經驗並力求完整性，費率加成項目可更多元以引導產業投入，費率適用期程應考量大型案場特殊性改採簽約費率，並公布3年以上躉購費率以穩定投資環境。（編輯：郭無患）1101222