中油探井射源棒卡地底 原能會：沒有輻射安全疑慮

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（中央社記者曾智怡台北22日電）中油採油工程處8月執行探井電測作業時，內含低風險射源的探測器卡阻於地下約2800公尺，至今未能順利回收射源棒。原能會今天表示，探測器輻射源沒有安全疑慮，請民眾放心，中油預計明年1月初提交完整打撈計畫書。

原能會今天發布新聞稿表示，中油公司探採事業部採油工程處今年8月6日通報原能會，在苗栗執行天然氣探井電測作業時，發生探測器卡阻於地下約2800餘公尺處。

原能會說明，這個探測器內含3顆射源，2顆銫-137及1顆氚-3，是原能會列管登記備查密封射源，皆屬於國際原子能總署（IAEA）射源風險分級最低等級的第5類低風險射源。

原能會表示，接獲通報後，即要求中油要確保環境輻射安全，並應積極進行設備故障排除作業；經評估，卡阻地底的射源並無腐蝕洩漏或破裂之虞，應也沒有對民眾與環境造成輻射安全風險的疑慮。

原能會受訪時補充，此事件之所以沒有輻射安全疑慮，第一，以能量活度而言，銫-137射源位在2.8公里深，已無地表輻射暴露問題；第二，深井屬於高壓密閉空間、氧氣少，因此不會造成腐蝕；第三，射源外頭仍有金屬等特殊包覆。

原能會也派員至現場監督故障排除作業，定期執行環境輻射偵測，確認作業場所周圍環境輻射均屬正常範圍。

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原能會指出，採油工程處於故障發生至12月中旬期間，共執行5次電纜打撈的故障排除作業，但因技術問題，至今未能順利回收射源棒；依游離輻射防護法相關規定，放射性物質機具若未於6個月完成修復，應申請射源停止使用，中油也已完成射源停用申請。

原能會表示，後續仍持續要求中油應參考國際作法，採行更先進的鑽機打撈工法，進行射源打撈，並做好完善的打撈計畫；中油預計明年1月初之前，會將打撈時程規劃提交給原能會。（編輯：潘羿菁）1101222