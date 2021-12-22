中興電看好太陽能案場獲利 氫能兩輪車明年底推出

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）中興電工董事長江義福今天表示，七股和花蓮地面太陽光電案場可挹注每股純益；另外，低功率氫能兩輪和三輪車已開發完畢，預估明年第4季推出。

法人預估，中興電今年全年每股稅前純益可超過新台幣5元，每股稅後純益有望超過4元，未來七股案場可貢獻中興電每年每股純益約1元，花蓮案場順利營運，對中興電貢獻每年每股純益約1.8元至2元。

中興電今天下午舉行法人說明會，展望營運狀況，江義福表示，綠能項目業績比重達到65%，包括太陽光電、氫能、儲能、微電網、供電設備等；另外嘟嘟房和維運管理等服務項目占比約17.5%，其他都市更新、系統整合、精密加工等項目占比約17.5%。

在核心本業電力事業群，江義福表示，中興電手上已成交未實銷的業績規模達208億元，其中氣體絕緣開關設備（GIS）在去年和今年業績暴增，預估明年相關設備業績可維持在70億元水準。

江義福預估，目前中興電GIS設備在台灣市占率達85%，後續業績可持續成長；此外中興電持續強化電力工程統包專案（EPC），切入23座變電所，並開發谷關和青山水力發電工程、71座風力發電機、11座澎湖龍門風力發電機等。

地面太陽光電方面，江義福指出，中興電透過太陽光電特殊目的項目（SPV）控股公司營運台南七股案場和花蓮案場；七股案場日照時數提升，整體發電後預估每年可增加1億元收入，預期營運時程可達20到25年，可貢獻中興電每股純益。法人預估，每年可貢獻每股純益約1元。

花蓮案場部分，江義福表示，12月底可通過縣政府審查，進一步到經濟部能源局申辦系統，預估明年9月可完成，洄瀾東電計畫初期整合110公頃用地，明年1月提出興辦計畫，後續還有100公頃地可合併進來。

法人預估，若花蓮案場順利營運，每年對中興電貢獻每股純益約1.8元至2元。

在其他綠能事業，江義福表示，中興電低功率氫能兩輪和三輪車目前已開發完畢，明年第4季可望推出；他並透露，中興電也規劃透過嘟嘟房子公司開發充電樁產品；在儲能系統，中興電持續與歐系大廠合作。

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觀察今年前11月營運概況，中興電提供資料顯示，前11月自結合併營收新台幣160.6億元，較去年同期121.94億元成長31.7%，前11月自結稅後淨利18.29億元，較去年同期10.18億元大增79.7%。

累計前11月中興電自結每股稅前純益4.64元，優於去年同期的2.47元；累計自結前11月每股稅後純益3.84元，優於去年同期EPS 2.14元。法人預估，中興電今年全年每股稅前純益可超過5元，每股稅後純益可超過4元。（編輯：楊蘭軒）1101222