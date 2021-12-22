苗創中心助台廠搶攻國際 打進特斯拉等供應鏈

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（中央社記者曾智怡台北22日電）經濟部「苗栗產業創新推動中心」8年有成，經濟部今天表示，不僅為當地創造新台幣逾20億元衍生產值，更促使苗栗業者打入特斯拉及豐田等國際汽車廠供應鏈，全力搶攻國際市場。

經濟部今天舉辦「110年苗栗產業大聯盟成果展」，展出超過30項開發成果。

經濟部發布新聞稿表示，苗創中心8年來深耕地方，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務4個產業聯盟，並透過科專資源導入智慧製造、機能纖維、AI、節能減水等多項技術，協助苗栗產業升級發展。

經濟部技術處處長邱求慧指出，8年前經濟部成立「苗栗產業創新推動中心」，便以苗創中心為基地及平台，將科專成熟技術導入苗栗在地業者，至今已導入超過1000案以上，也陸續帶動粉末冶金、紡織化纖及陶瓷等3個產業升級轉型，更促進業者擴大投資16億元，並為當地創造逾20億元衍生產值。

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經濟部指出，台灣粉末冶金產業總值超過300億元，苗栗產業占比為65%，相關業者高達50家，其中旭宏金屬在導入科專智慧製造系統等技術後，不僅解決缺工問題，大幅提升產品精度及良率，更以齒輪零組件切入電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈。

另外，華成鋼模在導入模具鍍膜技術與設備後，開發出高性能耐磨耗的汽車衝壓模具，提升使用壽命2至3倍，節省表面處理成本60%，已成功獲得豐田（TOYOTA）等國際車廠訂單，國外訂單比重也超越國內。（編輯：林興盟）1101222