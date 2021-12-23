興櫃報價異常 櫃買：錯帳390股影響約5萬餘元

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（中央社記者謝方娪台北23日電）興櫃報價系統22日出現異常，投資人反應報價偏離或無法下單，櫃買中心統計，22日興櫃錯帳390股，都是零股交易，影響淨額約新台幣5萬餘元，券商正進行後續處理。

民進黨立委高嘉瑜今天在立法院財政委員會關注興櫃市場22日報價系統錯亂事件，投資人反應報價異常或無法下單。

櫃買中心董事長陳永誠表示，主要為資訊廠商設定有錯誤，盤中作測試時將錯誤資料傳出導致；據清查，22日興櫃發生錯帳件數非常少、應該只有390股，都是零股交易，影響淨額大約5萬多元，券商都在處理中。

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興櫃市場22日出現報價系統異常情形，投資人紛紛打電話詢問，櫃買中心調查，櫃買中心系統報價正常，是資訊廠商傳輸出問題，並已在當日早上10時許恢復正常。

櫃買中心昨日指出，興櫃股票交易為與推薦證券商議價交易，和一般上櫃股票等價交易及上市股票競價交易不同，每一筆對象都是特定，由於櫃買中心報價系統未出問題，因此應不致有太大錯誤，但若真的有糾紛疑慮，興櫃系統有錯帳改帳機制，可尋求此機制修正。（編輯：潘羿菁）1101223