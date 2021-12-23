銀行攜手金融科技業 推線上中小微企信保融資平台

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（中央社記者謝方娪台北23日電）新光銀行攜手金融科技業者普匯金融科技公司，推出全線上中小微企信保融資平台，打破融資申請的時空限制，並鎖定小型及微型企業戶融資需求，新光銀行初步設定明年目標要達5000戶。

新光銀行今天舉辦「中小企業創新金融服務上市記者會」，新光銀行董事長李增昌、新光金控總經理吳欣儒、國發會主委龔明鑫、AI金融科技協會理事長姚木川等皆出席。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇中小企業融資需求，新光銀行宣布跨入中小企業融資數位化領域，與金融科技業者普匯金融科技公司合作，客戶透過全線上中小微企信保融資服務平台，可不受時空限制、全天候24小時快速完成融資申請。

新光銀行另結合AI模型等技術，將徵審流程優化，採零接觸、全線上快速核貸，運用科技解決傳統中小企業融資面臨的時空限制痛點。

李增昌致詞時指出，這幾年的疫情，激發民眾數位需求，50歲以上客群開始使用數位服務增加比率非常高，30至40歲以上客群使用數位服務頻率最高，20歲左右客群年輕人使用數位交易增加比率最高。

他表示，台灣中小企業約154萬戶，其中有137萬戶資本額少於新台幣500萬元，此類資本額較小的微型、小型企業在金融體系中得到融資的機會及管道相對弱勢，新光銀行此次攜手金融科技新創業者推出數位融資平台，即是鎖定微型、小型企業的融資需求。

李增昌說，企業主完成相關資料上傳後，在銀行營業時間內最快1小時提供初核額度，最快8小時可得知最終核貸結果，於銀行完成開戶即刻進行撥款入戶作業，相比一般傳統流程從資料上傳到核貸需時2週以上，企業透過數位融資平台，可更快速便捷地取得款項。

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龔明鑫致詞時表示，許多中小企業因疫情受到衝擊，需要申請紓困，不過這些中小企業年營收大多不到50萬元，過去主要都是收取現金，很少和銀行來往，即所謂「信用小白」，現在透過信保機制，讓中小微企業可用簡易信用評等取得貸款。

新光銀行總經理謝長融會後接受媒體採訪時補充，初步設定明年目標達到5000戶，以每戶融資額度100萬元估算，整體額度約達50億元。（編輯：楊蘭軒）1101223