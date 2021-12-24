更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

11月三大產業測驗點同步走揚 製造業終止連6跌

2021/12/24 11:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）製造業出口動能續強，服務業受惠於疫情趨緩、消費人潮湧現，營建業也有年底趕工潮拉抬，台經院今天公布的11月三大產業營業氣候測驗點全數走揚，景氣預測中心主任孫明德直言：「年底迎來3個產業豐收的一年。」

台經院分析，雖然變種病毒延燒，多國重啟防疫限制，台灣製造業終端需求續強，加上半導體景氣能見度依舊清晰，因此製造業廠商看好未來半年景氣表現；11月製造業營業氣候測驗點為102.44點，較10月修正後的數值上揚1.1點，結束先前連續6個月下滑態勢、轉為上揚。

而服務業受惠於股市交投熱絡，加上國內疫情趨緩，刺激國內旅遊、外出餐飲人潮湧現等因素，11月服務業營業氣候測驗點續揚至98.29點，呈現連4升。

台經院院長張建一表示，今年出口帶動經濟成長的力道非常強，加上內需投資持續，是撐起今年經濟表現的主要力道。

至於外界擔憂的通膨議題，張建一分析，通貨膨脹指的是物價持續性、全面性上漲，台灣並沒有這種情況。

張建一表示，現在比較擔心的是輸入性通膨，因為國際原物料、大宗物資價格維持高檔，儘管政府持續調控物價，穩定公共費率、油電水等價格，但若明年進口價格仍居高不下，甚至漲幅更高，台灣的通膨壓力就會非常大。

台經院今天也公布營建業11月營業氣候測驗點為109.07點，較10月的108.85點上揚0.22點，從上月的下跌轉呈上揚。（編輯：潘羿菁）1101224

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族