11月三大產業測驗點同步走揚 製造業終止連6跌

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）製造業出口動能續強，服務業受惠於疫情趨緩、消費人潮湧現，營建業也有年底趕工潮拉抬，台經院今天公布的11月三大產業營業氣候測驗點全數走揚，景氣預測中心主任孫明德直言：「年底迎來3個產業豐收的一年。」

台經院分析，雖然變種病毒延燒，多國重啟防疫限制，台灣製造業終端需求續強，加上半導體景氣能見度依舊清晰，因此製造業廠商看好未來半年景氣表現；11月製造業營業氣候測驗點為102.44點，較10月修正後的數值上揚1.1點，結束先前連續6個月下滑態勢、轉為上揚。

而服務業受惠於股市交投熱絡，加上國內疫情趨緩，刺激國內旅遊、外出餐飲人潮湧現等因素，11月服務業營業氣候測驗點續揚至98.29點，呈現連4升。

台經院院長張建一表示，今年出口帶動經濟成長的力道非常強，加上內需投資持續，是撐起今年經濟表現的主要力道。

至於外界擔憂的通膨議題，張建一分析，通貨膨脹指的是物價持續性、全面性上漲，台灣並沒有這種情況。

張建一表示，現在比較擔心的是輸入性通膨，因為國際原物料、大宗物資價格維持高檔，儘管政府持續調控物價，穩定公共費率、油電水等價格，但若明年進口價格仍居高不下，甚至漲幅更高，台灣的通膨壓力就會非常大。

台經院今天也公布營建業11月營業氣候測驗點為109.07點，較10月的108.85點上揚0.22點，從上月的下跌轉呈上揚。（編輯：潘羿菁）1101224