晶鑽攜維格共25家診所 打造醫美最大產業聯盟

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）晶鑽生醫今天公告與維格醫美達成新合作協議，將與維格醫美、晶鑽時尚及好萊塢等台灣知名連鎖醫美集團，共達25家診所共同籌組策略聯盟，創下台灣最大醫美產業聯盟紀錄。

繼先前與維格醫美集團簽署產品銷售合作意向書後，晶鑽生醫今天再與維格醫美集團簽訂合作意向書，共同組成策略聯盟。

維格醫美位於台中南屯區的旗艦店25日盛大開幕、占地200坪，為台中最大規模醫美診所，晶鑽生醫總經理謝佳憲受邀出席，並與維格醫美董事長林銘德完成簽署最新合作協議。

晶鑽表示，根據本次合作協議，晶鑽生醫將負責資源整合，透過開放平台的成立，提供業務端包括上游原材料的採購、產品行銷、醫美技術服務推廣，到相關護理人員與醫師培訓等所需資源。

維格醫美、晶鑽時尚及好萊塢等合計共達25家診所，則以專屬醫學美容領域聯盟形式，藉由共享共榮理念，達到降低成本、提升營運效率，本次結盟後，將成為台灣最大醫美聯盟。

謝佳憲表示，台灣醫美市場競爭激烈，關鍵原材料掌控在國際大廠手中，導致國內業者的營運與獲利空間長期遭到壓縮，而晶鑽長期致力技術自主研發，旗下的線雕線材「提美拉」，已是國內第一、也是唯一利用自主技術開發並取得台灣衛福部食藥署（TFDA）第二等級醫療器材許可證線材。

謝佳憲說，未來將代表聯盟內成員，透過集體力量降低採購成本，也將統籌相關教育訓練、認證及產品推廣，推動台灣醫美關鍵材料自主化。

林銘德表示，「顏值」經濟的驅動下，台灣市場仍有相當大的發展空間，透過同業合作取代競爭，將有助台灣醫美產業的長線發展。

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林銘德指出，維格醫美目前擁有全台10萬多名來客數，此次深化與晶鑽生醫的合作，連同今天開幕的旗艦店共18家維格醫美診所將率先響應，後續晶鑽時尚與好萊塢二個集團會再加入，藉由群體戰力，將台灣的醫美技術與產品推向世界。

晶鑽生醫表示，自台灣疫情管制逐步解封以來，醫美相關需求持續回溫，帶動營收自8月起逐月走高，受惠第4季傳統旺季與新品上市效應同步發酵，加上首批維格醫美集團訂單出貨，激勵11月營收來到新台幣6381萬元，月增36.5%、年增125%，創歷史新高，預期12月營收可望維持高檔水準，全年營收將改寫新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1101225