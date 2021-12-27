核二1號機執照到期 待環評通過發除役許可

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（中央社記者曾智怡台北27日電）核二廠1號機運轉執照今天到期，明天進入除役期間；原能會表示，目前台電正辦理環評作業，將在獲得環保署審核通過、並經原能會審查確認後，依法核發核二廠除役許可。

核二廠1號機運轉執照在今天屆期，並將於明天進入除役期間。

原能會今天發布新聞稿表示，台電已於107年12月依法於運轉執照屆期前3年，提出核二廠除役計畫，原能會並於109年10月完成審查；目前台電正辦理環評作業，將在取得環保署審核通過的核二廠除役計畫環境影響評估相關資料，並經原能會審查確認符合規定後，依法核發核二廠除役許可。

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原能會表示，核二廠1號機因受限於用過燃料池貯存近滿貯，反應爐內用過核燃料於停機後暫時無法退出爐心，原能會已參照國際間類似機組狀態的管制作法，以及比照核一廠除役期間管制要求，進行核安、輻安、保安、核子保防、廢料管理等管制，並督促電廠比照運轉期間要求，確保除役期間核燃料安全。

另外，由於2號機運轉執照尚未屆期（至112年3月14日），原能會已要求台電，需針對兩部機組狀態差異，分別對行政管理、實體屏障、程序書區分與差異訓練等強化電廠管理作為，以確保2號機安全穩定運轉。（編輯：楊蘭軒）1101227