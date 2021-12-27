林百里：廣達明年訂單比今年旺 估缺料逐步改善

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（中央社記者吳家豪台北27日電）廣達董事長林百里今天表示，明年訂單比今年多很多，預期缺料問題明年將逐步改善；海外布局方面，廣達未來工廠會朝全自動化、智慧化發展，管理更簡單，蓋在哪裡都差不多，反而運費比較重要。

林百里也說，因疫情難以預測，為了安全起見，廣達今年仍不舉辦年度尾牙。廣達按照員工到職時間，每滿一年會調整薪水，這兩年獎金也不錯，因為獲利不錯，員工都很開心，反而對加薪已經「無感」，認為獎金比較重要。

林百里表示，廣達獲利一直在提升，新產品需求很多，現在是訂單太多、材料不夠，客戶很早就下訂單，有些給到一年，有些客戶給兩年；廣達從事製造業30幾年來，只有這兩年出現供不應求現象和這麼長的訂單。

廣達旗下雲達科技與英特爾共同打造的5G Open Lab今天開幕，提供完整5G網路整合驗證功能，將作為雲達與開放生態系合作的基地，林百里出席開幕典禮會後受訪時作以上表示。

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媒體問及雲達日後是否可能走向上市櫃，林百里認為，要先成功賺錢再說，才表示事業能成功，到時候再談上市櫃也不遲。他強調廣達不缺錢也不缺人才，為了讓另一個事業更發揚光大，才會考慮上市櫃，並不是為了財務收入。

媒體問及廣達在美國投資布局，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令指出，廣達最近對美國已有兩波投資，主要為了未來伺服器成長，泰國也增加新廠，歐洲也準備增加產能，廣達是站在看好前景的態度去投資海外產能。（編輯：黃國倫）1101227