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京元電明年資本支出117.13億元 衝刺產能擴充

2021/12/28 15:36
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）晶圓測試廠京元電今天董事會決議，明年加計子公司資本支出新台幣117.13億元，配合營運需要的產能擴充需求。

京元電今天召開董事會，決議通過明年資本支出78.52億元，其中機器設備59.1億元，新建廠房及廠務設施17.53億元，網通設備等1.89億元；另加計子公司資本支出，共計117.13億元。

京元電指出，明年資本支出資金來源以自有資金及融資為主，配合營運需要以備產能擴充需求，明年各項資本支出預算執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

京元電今年7月中旬董事會決議提高資本支出至115億元，加計子公司共計160億元，創歷史新高。

京元電自結11月合併營收31.94億元，較10月30.69億元成長4.08%，比去年同期23.33億元大增36.91%，創歷年單月新高。

累計今年前11月京元電自結合併營收304.88億元，較去年同期265.9億元成長14.66%。

外資法人預期，京元電第4季業績大致符合台系手機晶片設計大廠客戶力拚持平區間的趨勢，可續受惠5G手機系統單晶片（SoC）和基地台用晶片測試量能，此外人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試量能穩健。（編輯：楊蘭軒）1101228

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