逾2萬違章工廠仍在觀望 經部：納管期限至111年3/19

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經濟部中部辦公室主任郭坤明28日表示，111年3月19日是低污染未登記工廠申請納管的最後期限，呼籲還未申請的2萬多家業者盡快提出。中央社記者梁珮綺攝 110年12月28日

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（中央社記者梁珮綺台北28日電）經濟部今天表示，工輔法修正通過後，已有1萬4657家業者申請納管、約百家提出用地計畫與工廠登記等，將完成合法化最後一哩路。不過仍有2萬多家低污染未登記工廠尚未申請，呼籲在111年3月19日前提出。

經濟部中部辦公室主任郭坤明今天下午主持「呼籲未登工廠儘速申請納管暨說明斷水斷電成效」記者會，會中說明工輔法修正後的最新進度。

根據工廠管理輔導法條文規定，105年5月19日前農地既有的低污染未登記工廠，若要接受政府輔導必須經過三大關卡，第一，111年3月19日前內申請納管，並在1年內提出工廠改善計畫。

第二，121年3月19日前要取得「特定工廠登記」。第三，取得特定工廠登記後，業者須申請用地計畫、土地變更與工廠登記，才能成為「合法」工廠。

而105年5月20日新增的未登記工廠，地方政府可停水停電並拆除，中央機關也能依法停水停電。

郭坤明表示，全台約有4.5萬家未登記工廠，其中，已有1萬4657家業者申請納管、7099家取得特登，約百家正在合法化最後一哩路。

郭坤明進一步說，仍有2萬多家業者尚未申請納管，呼籲業者別再觀望，明年3月19日將是最後期限，一旦失去合法化資格，地方政府將優先查處，可斷水斷電甚至拆除。

中辦盤點尚未申請的2萬多家工廠，多落在台中市、彰化市、高雄市、新北市、台南市、桃園市等縣市，當中有1萬家的廠房面積不到150坪，屬於規模較小的工廠，有部分則是向地主承租土地，尚未溝通完成。

至於各地方政府已從申請納管的農地違章工廠收取新台幣20億元的納管輔導金與營運管理金，郭坤明表示，部長王美花111年將主持工廠管理輔導會報，說明收取費用多寡與用途。

另外，中辦在工輔法修正後交付地方政府將近2000家疑似新增的未登記工廠名單，截至今年12月止，已有150家業者遭斷水斷電。（編輯：潘羿菁）1101228