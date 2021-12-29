台電等捐款壽山動物園改建 經部：企業社會責任

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（中央社記者曾智怡台北29日電）台電、中油、中鋼等國營企業將捐款新台幣上億元給高雄壽山動物園改造工程，遭質疑是「不樂之捐」；經濟部今天表示，捐款皆基於企業社會責任，並符合公司治理精神及相關法規。

聯合報報導，高雄市壽山動物園改造經費約新台幣5億元，高雄市府行文國營企業，白紙黑字指名台電要捐款8000萬元，被質疑是「不樂之捐」。在野黨立委質疑，捐款顯然有政治考量，宛如贖罪券，國營事業不應變成特定縣市的小金庫。

經濟部今天透過新聞稿澄清，中鋼以往曾開採萬壽山石灰石，民國89年提前終止開採權，並完成綠化復育工作，如今再協助萬壽山動物園整建工程，捐助6000萬元，屬於企業社會責任的一環。

至於中油與台電，經濟部指出，中油在高雄地區除有大林煉油廠、林園石化廠及永安接收站等多項重要設施外，近日更有永安增建儲槽計畫、高雄港洲際貨櫃2期大林石化油品儲運中心計畫等2項重大投資計畫推動中。

經濟部說，台電除既有的大林發電廠及南部發電廠外，近期也有興達發電機組更新改善計畫正如期興建中，顯見這3家公司與高雄地區的發展息息相關。

經濟部強調，台電、中油為推動興建各項重要建設，並基於取之地方、用於地方的社會責任，依據「經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點」均訂有相關睦鄰及回饋制度，台電也訂定「促進電力發展營運協助金執行要點」。

因此，經濟部指出，台電、中油這次補助高雄的動物園興建各8000萬元，即是配合公司建設計畫而給予地方回饋。

經濟部補充，高雄市新動物園計畫補助案目前已由高雄市政府觀光局向台電、中油提出申請，但還需經董事會通過；因捐助金額超過2000萬元，也需陳報經濟部轉陳行政院核定辦理，相關程序符合公司治理精神及行政法規。（編輯：康世人）1101229