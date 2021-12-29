沈榮津：台灣外銷為主 綠電是維持國際競爭力要件

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行政院副院長沈榮津29日出席劉書勝紀念獎暨電網人才聯盟獎學金頒獎典禮。他表示，台灣以外銷為主，綠電是台灣維持國際競爭力的必要條件。中央社記者張建中攝 110年12月29日

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（中央社記者張建中台北29日電）行政院副院長沈榮津今天表示，台灣以外銷為主，綠電是台灣維持國際競爭力的必要條件。

工研院今天攜手台灣電力與能源工程協會，舉辦劉書勝紀念獎暨電網人才聯盟獎學金頒獎典禮，沈榮津應邀出席，並在致詞時發表上述看法。

沈榮津指出，過去唸書時，台電為網羅電機領域優秀學生畢業後能加入台電，提供獎學金，要求領獎學金的學生要進入台電上班。

他說，當時台電是令人羨慕的「鐵飯碗」，大家都很喜歡，現在時勢不一樣，年輕人想去台積電、聯電。感佩主辦單位的用心，培育電力人才，為台灣建立電力人才庫，累積人力資源，傳承專業與技術經驗。

沈榮津表示，現在全球都要面臨能源轉型問題，政府開始推動能源轉型、低碳永續，這是未雨綢繆、超前部署。能源轉型最重要的是政策推動，同時要兼顧穩定供電。

他指出，台灣是貿易導向國家，以外銷為主，現在各國都在談綠色供應鏈，綠電扮演重要角色，是維持台灣國際競爭力的必要條件。政府已訂定再生能源推動目標，2025年總裝置量達29吉瓦（GW，即10億瓦）；其中，太陽能2025年裝置量目標達20GW。

劉書勝紀念獎今年由大同微電網及儲能業務處課長張智皓，及義電智慧能源專案經理羅士展獲獎。

張智皓帶領團隊建置5百萬瓦（MW）儲能案場，其中，1MW參與台電AFC輔助服務雙邊合約，4MW投入台電輔助服務市場參與調頻備轉，為台灣首家上線且持續穩定運轉中的儲能案場，對台灣電力與能源產業及國家基礎建設貢獻卓著。

羅士展則協助公司將物聯網技術導入台灣市場，讓義電成為台灣非傳統電源調度樣態的代表性組織。

劉書勝紀念獎今年首度設置年度特別獎，嘉勉電力界少見的優秀電力女青年，得獎者為盛齊綠能協理陳均宜與上緯新能源資深電力工程師林家筠。

陳均宜在企業中帶入國際化思維，幫助公司引進國外太陽能及儲能系統產品，提升服務能量。林家筠則在工作期間致力將能源科技系統進行整合與管理，並透過強化的溝通及學習能力，協調國外股東、工程師及國內技術人員共同合作，成果深獲肯定。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，劉書勝紀念獎暨電網人才聯盟獎學金主要是希望能發揮草根精神，推動電網現代化。

劉文雄說，將引領議題關注，提升專業認知；培養公民價值，形成社會氛圍；推廣科普教育，提升電力系統基本知識。（編輯：康世人）1101229