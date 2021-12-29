耗水費原定年底出爐 經濟部：草案延期公布

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（中央社記者曾智怡台北29日電） 經濟部長王美花今年多次承諾，會在年底前提出「耗水費」草案，但經濟部次長曾文生今天證實，草案不會在年底出爐；被問及明年第1季有無機會，他說，應會對外進行更多溝通。

王美花從今年水情嚴峻開始，便多次做出承諾，會在年底前釋出「耗水費」草案，已進入最後收斂階段。

不過，曾文生今天在電價費率審議會後記者會表示，耗水費主要目的是引導節水。同樣的行業別，有的企業用的水比較多，代表改善工程尚未做足，才須課徵耗水費，因此需設想各行業別比較基礎，目前正與各公協會討論每個業別用水基礎線的制定，也會考慮整體經濟狀況。

針對王美花在立法院曾多次承諾，草案將於年底出爐，曾文生說，有持續進行相關工作，但畢竟耗水費「在立法精神上不是單純水費」，需回歸比較基準線問題，也就需要多一點時間準備整理，不會在今年底釋出草案。

媒體詢問明年第1季有無機會，曾文生說，應會有訊息對外進行更多溝通與對話。

經濟部今天召開110年第3次電價費率審議會，會中依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本進行檢視，決議111年度輸配電業各項費率，並針對線路設置費、綠能轉供優惠措施及5月下半月納入夏月電價議題進行討論。（編輯：楊蘭軒）1101229