台積電員工ESG提案增6成 劉德音：是社會向上力量

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電厚植各組織ESG文化，鼓勵員工提出好點子，今年報名提案量達1257件，年增60%。董事長劉德音表示，提案不只是點子，是透過具體行動，成為提升社會向上力量。

台積電指出，秉持提升社會的ESG（環境、社會、公司治理）願景，台積電以TSMC ESG AWARD鼓勵員工提出鏈結公司ESG方向的好點子，並表彰組織的ESG績效，期能為社會帶來正向改變。

繼民國109年舉行第一屆TSMC ESG AWARD，台積電表示，今年進一步加入台積電（中國）、台積電（南京）2個海外子公司共襄盛舉，並透過3D虛擬展覽空間、全公司直播活動等數位創新途徑，降低疫情間群聚風險。

台積電指出，今年總計報名提案數達1257件，相較去年成長60%，持續擴大共好影響力。台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音說，TSMC ESG AWARD的提案不只是點子，而是進一步透過具體行動，成為提升社會向上的力量。

台積電歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅表示，ESG已成為台積電的DNA，透過不斷實踐與分享交流，攜手利害關係人一同創造更大的影響力，達到共好。

台積電指出，針對獲選第一屆ESG點子獎的提案，台積電ESG委員會每季進行跨部門溝通與追蹤進度，目前共計16個提案執行中，透過具體作為實踐公司永續願景。（編輯：張均懋）1101230