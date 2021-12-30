櫃買2021年漲29%傲視全球 飆股冠軍德宏漲7倍

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）2021年櫃買指數大漲29.03%，收在237.55點，年度漲幅在全球主要股市僅次於費城半導體的43.06%。櫃買全年多達77檔個股翻倍漲，飆股冠軍由德宏大漲780.05%奪下，類股以光電業80.41%最猛。

2021年上櫃股市價量齊揚大豐收，今天封關日指數以今年度最高點237.55點作收，相較2020年底的184.10點，大幅成長53.45點，漲幅高達29.03%。

上櫃股票今年漲幅翻倍的「長倍股」多達77家，領先上市股票的60家。上市櫃個股漲幅前3名，全由上櫃股票包辦，曾減資的德宏780.05%居冠，第2名為晶宏的513.72%，立凱-KY以508.7%排第3，漲幅均超越上市飆股冠軍大眾控的450%。

統計今年櫃買市場漲幅前10大個股，第4至10名分依序為亞信大漲360.13%、點序價揚335.53%、李洲上漲322.36%、建達的297.46%，以及歐買尬上漲287.25%、德微走揚274.68%、鈺創上漲270.49%。

上櫃跌幅前10大，依序為雅茗-KY下跌56.53%、光耀跌56.26%、熱映下挫55.22%，以及生華科跌53.78%、廣錠重摔52.73%、艾華下挫47.52%、宏易下跌47.09%，最後則是大略-KY跌46.4%、倉和挫低46.24%、松瑞藥下跌44.88%。

從類股表現觀察，2021年櫃買市場股價表現最好的類股為光電、航運及化學工業等類股，分別上漲了80.41%、66.67%及66.04%。

細究原因，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動遠端商機，面板需求熱絡，光電類股明顯受惠；此外，全球航運供應持續吃緊，貨運價格大幅上揚。電動車材料與電子溶劑的需求大增，使光電、航運、化學工業成為上櫃股市中最大贏家。

櫃買半導體類股漲幅也有47.36%，位居第4。通信網路業及觀光事業則分別下跌3.15%及3.57%，表現最弱。（編輯：楊蘭軒）1101230