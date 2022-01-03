JASONS超市將改名 家樂福：導入歐日韓與本土品牌

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（中央社記者曾智怡台北3日電）台灣家樂福總經理王俊超今天表示，由於JASONS超市的品牌授權至今年10月到期，屆時將改名、推出新品牌，朝「比高端超市更好」方向前進，預計導入更多歐洲、日韓進口品牌，以及本土高端商品。

家樂福2020年與Dairy Farm集團簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，交易199間頂好Wellcome超市、25間JASONS Market Place，並涵蓋物流中心的資產及土地；整筆交易價值約新台幣32.3億元。

王俊超今天出席家樂福CIWF金蛋獎記者會，媒體詢問JASONS未來布局，他表示，因JASONS品牌只用到今年10月，屆時將改名、推出新品牌，會與家樂福既有形象不同，朝向「比高端超市更好」的方向走。

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他說明，例如原先JASONS無法放入的品牌，未來通通可導入，JASONS販售的外國品牌主要以英國為主，未來則可加入法國、義大利、西班牙等更多歐洲品牌商品，加上本土高端商品、日韓進口都有納入規劃。

媒體提問是否會朝向街邊店形式拓展，王俊超表示，傾向和百貨、outlet合作，因台灣目前還有許多購物中心都有超市需求，潛藏許多機會；現有街邊店則確實會嘗試轉型。（編輯：潘羿菁）1110103