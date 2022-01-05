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慧洋去年稅前賺逾一股本 寫新猷

2022/1/5 19:18
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（中央社記者蔡芃敏台北5日電）市場供需失衡，散裝船舶供不應求，慧洋-KY去年營收達新台幣191.69億元，自結稅前盈餘82.81億元，換算每股稅前賺11.09元，獲利寫下歷史新高。

慧洋去年12月營收20.61億元，營業利益10.26億元，單月稅前盈餘達11.08億元，換算每股稅前盈餘1.48元。慧洋說明，近期運價指數到歐美耶誕假期以及中國限鋼政策等因素影響。不過，中小型船舶運價穩定，帶動慧洋12月營運維持一定水準。

慧洋去年營收達191.69億元，自結稅前盈餘82.81億元，每股稅前盈餘為11.09元，獲利表現創下歷史新高。

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慧洋說明，去年全球經貿活動復甦，各國港口維持檢疫措施，塞港、船員換班等問題未緩解，加上過去市場新造船訂單數量偏低，使得散裝供需失衡，海上船舶周轉率持續低迷。帶動慧洋去年稅前盈餘達82.81億元，年平均營益率維持40%以上，雙雙寫下創立以來最佳表現。

慧洋指出，去年換約漲幅達70%，為近5年以來最高紀錄。今年度將有60艘船舶進行換約，雖前一個年度基期較高，但仍看好換約漲幅可達25%；截至去年底，慧洋旗下有134艘散裝船舶，平均船齡7年，今年將6艘新船加入營運行列。（編輯：黃國倫）1110105

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