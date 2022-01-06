台奈企業論壇 聚焦電商市場與商機

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2022台奈企業論壇6日舉行，共有超過100位台灣與奈及利亞產學界代表出席，就兩國具貿易與投資合作的潛力領域進行交流。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 111年1月6日

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（中央社記者王慶剛台北6日電）外交部與奈及利亞駐華商務辦事處今天以視訊方式合辦「2022年台奈企業論壇」，聚焦討論奈國電商市場、企業環境及商機，探索兩國具貿易與投資合作的潛力領域。

外交部透過新聞稿表示，論壇由外交部常務次長俞大㵢及奈及利亞工業貿易投資部次長恩吉格（Evelyn N. Ngige）致開幕詞，共有超過100位台灣與奈及利亞產學界代表出席，領域橫跨食品、農業、運輸、科技及電腦等產業。

俞大㵢致詞表示，台灣與奈及利亞的產業發展具有互補及各自優勢，舉凡工具機、電子商務、拓銷清真市場、食品加工及汽機車零組件等領域，都有合作前景，可尋求對接與合作，台商也應積極把握「非洲大陸自由貿易協定」（AfCFTA）整合後的商機，布局非洲市場。

俞大㵢說，兩國政府未來將更新1994年簽署的「投資促進暨保障協定」，透過建立完善法律制度，保障雙方投資。

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恩吉格表示，這項論壇提供台奈發展策略性產業合作的平台與機會，是兩國檢視既有經貿合作，進而開拓其他雙贏領域的契機，期待雙方繼續深化經濟及社會連結，改善彼此人民福祉，發展強韌夥伴關係，並期盼疫情緩和後，雙方能互組訪團交流。

論壇也安排奈國投資促進委員會及出口促進委員會官方代表、奈國台商會會長分享奈國最新經商資訊，並邀請台灣輸出入銀行分享協助台商透過轉融資，搶攻非洲訂單相關資訊。（編輯：謝佳珍）1110106