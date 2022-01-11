期交所擬推國內指數期貨新商品 期貨市場樂觀看待

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣期貨交易所董事長吳自心今天表示，期交所今年規劃推出至少兩項新商品，方向以國內指數期貨可能性高。他樂觀看待今年股票現貨和期貨市場表現。

期交所今天中午舉行年終媒體交流會，展望今年業務，吳自心指出，期交所規劃推出至少兩項新商品，預計6月和12月各推出一項新商品。

期交所總經理黃炳鈞向中央社記者透露，今年新商品方向以國內指數期貨可能性高，不排除包括航運和半導體領域。

展望今年台灣期貨交易市場，吳自心指出，儘管今年經濟有許多挑戰，例如市場疑慮供應鏈變化、美國聯準會（Fed）提前縮減購債或升息、或是提前縮減資產負債表等，不過今年仍有許多機會，他樂觀看待今年股票現貨和期貨市場表現。

期交所表示，今年將規劃以股價指數為主軸，推出與現有商品且有區隔性及互補性的股價指數商品；今年持續擴大適用動態價格穩定措施，今年上半年將納入電子選擇權及金融選擇權、下半年將擴大適用於ETF選擇權；今年持續研議新增夜盤交易商品。

在結算機制部分，期交所表示，今年持續建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，第一階段將於7月提供結算會員新台幣利率交換契約自營交易的自願性集中結算服務，另外期交所持續向國外金融監理機關申請成為合格集中結算交易對手（QCCP）。

根據期交所統計，台灣期貨交易市場去年交易量達3億9220萬2371口，日均量達160萬7387口，較前年3億4139萬3346口增加5080萬9025口，成長14.9%。

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期交所指出，去年台股表現優於其他亞洲市場，加上全球COVID-19疫情持續及國際政經情勢動盪，市場避險及交易需求熱度不減，國內交易人參與程度隨市場熱絡程度持續增加，外資參與比重也由前年的26.03%上升到31.46%，增加超過5個百分點。

期交所表示，去年台灣期貨市場四大主力商品包括台指選擇權、個股期貨、小型台指期貨及台股期貨，交易量成長主要來自個股期貨及小型台指期貨。其中個股期貨（不含ETF期貨）交易量7499萬4818口，較前年大幅成長190.26%；小型台指期貨交易量7178萬9417口，較前年成長19.55%。（編輯：黃國倫）1110111