農曆年前趕出貨 亞洲至北美運價走揚

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（中央社記者蔡芃敏台北12日電）中國農曆年將至，業者趕工出貨，帶動運價走揚，根據波羅的海貨運指數（FBX）顯示，亞洲至美東、美西運價上揚，週漲幅分別達6%與16%。

此外，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，港口防疫措施升級，市場指出，物流尚未受重大影響，但得留意日後塞港問題。

貨櫃三雄今天股價走疲，陽明、萬海終場下挫逾3%，分別以108與176元作收，長榮跌勢最重，下挫4.1%，收128.5元。

根據FBX最新資訊，亞洲至美西價格每FEU（40呎貨櫃）至1萬4572美元，週漲16%，相較去年同期漲幅高達169%；亞洲至美東為每FEU 1萬7476美元，週漲6%，年增幅190%。

研調機構Freightos指出，中國農曆年將至，運輸需求增長，不過美國洛杉磯、長灘港等主要港口持續壅塞，帶動運價走揚，其中，亞洲至美西運價止跌回升。

中國疫情升溫，寧波、深圳等港口疫情再起，防疫措施升級。Freightos指出，目前物流業務並未受到重大影響，得留意日後塞港狀況，是否將導致供應鏈瓶頸持續惡化。

FBX與SCFI為航運市場重要指標，FBX為12條全球主要航線的40呎貨櫃現貨運價，國際貨運承攬業反映給客戶的報價。

SCFI指數則是反映上海出口即期運輸市場變化，遠東至美西、美東、歐洲與東南亞等13條航線運價的加權綜合指數，數據來自22家船公司和26家貨代公司。

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展望後市，本土法人最新報告指出，歐美碼頭效率不彰，加上疫情反覆，導致塞港常態化。全球貨櫃輪準班率去年12月僅20%，正常準班率應有75%水準，準班率嚴重偏低，顯現塞港問題在淡季仍無法解決。同時，消費力道回升，歐美庫存力道偏低，業者回補庫存力道不減，市場供給失衡。

法人認為，目前SCFI指數5109點，較去年平均高出36%。美國線換約將參考現貨價，預估今年美國線合約價格將大漲，且第3季又是海運旺季，看好貨櫃三雄今年度獲利可期，後市展望樂觀。（編輯：郭無患）1110112