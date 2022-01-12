春節休市 期交所擬調高受益憑證股票類契約保證金

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台灣期貨交易所今天表示，春節休市期間因應國際金融市場可能發生價格波動，將調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金。

期交所今天新聞稿指出，考量今年春節假期休市（1月27日至2月6日）長達11日，因應國際金融市場在國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法，有助於市場運作安全之確保，將於今年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金。

期交所表示，預計以1月25日結算保證金為基礎調高約10%（例如，台股期貨現行原始保證金新台幣18萬4000元，將調高至新台幣20萬3000元，調幅約10.33%），屆時期交所將另行公告調整金額，強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。

期交所預計在1月25日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金調整後金額，實施期間為1月26日（農曆春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，預計2月7日開紅盤日，再視市場狀況公告2月8日一般交易時段結束後上述各契約的保證金適用金額。

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期交所提醒交易人注意，1月26日是期貨集中交易市場農曆春節前最後的交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人在1月26日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。

期交所指出，交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位的風險；期貨商對期貨交易人也應加強注意並落實風險控管。（編輯：趙蔚蘭）1110112