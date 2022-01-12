聯準會主席證詞緩解通膨疑慮 亞股隨美股收漲

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（中央社香港12日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著前一天的華爾街股市漲勢收高，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在國會提名確認聽證會上表示，他決心控制失控的通膨，但也承諾維持美國經濟穩健復甦。

超寬鬆貨幣政策有助於帶動過去2年股市上漲，也對受疫情重創的經濟帶來支撐，投資人憂心超寬鬆貨幣政策可能將告終。

不過，鮑爾（Jerome Powell）11日在國會提名確認聽證會的證詞，安撫了市場投資人的部分疑慮。

鮑爾表示，經濟腳步穩健，通膨攀升，就業復甦，「經濟不再需要或想要非常高度寬鬆的貨幣政策」。

鮑爾表示，在經濟前景風險清單中，通膨「十分接近清單最上方」。他還說，目前的通膨率「遠高於目標」。

鮑爾表示，聯準會預期未來幾個月供應情況將重返常態，「倘若我們看到通膨盤據高點比預期還長。我們將運用我們的工具，讓通膨降下來」。

投資人認為鮑爾這番評論並未如之前預期強硬，顯示近來市場對於寬鬆貨幣措施恐迅速退場的憂心過了頭。

CMC Markets分析師休森（Michael Hewson）說，鮑爾顯然「清楚過快回收流動性的危險，雖然他明確強調聯準會也明白遏止通膨風險行動過慢的危險」。

StoneX Financial分析師辛普森（Matt Simpson）表示：「鮑爾在國會聽證會上說，美國經濟將可以安然挺過Omicron疫情和聯準會的緊縮政策，對華爾街來說，很中聽。」

美股受到激勵收高，而以易受升息衝擊、近來受重創的科技股為主的那斯達克指數（Nasdaq）則是漲逾1%。

這股漲勢延續到今天的亞洲股市，其中香港股市恆生指數在科技股帶動下，收盤大漲2.8%；日股日經指數也勁揚1.92%。

首爾和馬尼拉股市雙雙收漲逾1%。上海、雪梨、台北、曼谷股市皆收紅。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110112