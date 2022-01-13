貿協規劃下半年赴美與東南亞 舉辦台灣形象展

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）貿協董事長黃志芳今天表示，去年與前年受疫情影響，實體活動幾乎喊卡，盼今年能恢復實體經貿交流，初步規劃下半年赴馬來西亞、泰國、印度、美國舉辦台灣形象展，也會到非洲肯亞舉辦台灣週。

貿協上午在台北國際會議中心舉辦年度記者會，黃志芳在會中在「虛擬會場」透過「虛擬分身」介紹今年推動業務重點，包括組元宇宙產業聯盟、成立數位科技中心、推動實體經貿交流等，會後接受媒體聯訪。

黃志芳致詞時表示，貿協持續協助業者拓銷海外市場，「過去2年因為疫情無法出國推廣，但今年一定會帶業者走出去」，不過，他也強調，一切會遵照指揮中心措施，初步規劃下半年赴馬來西亞、泰國、印度、美國舉辦台灣形象展，印尼、越南及肯亞則舉辦台灣週。

黃志芳指出，美國邁入大基建時代，貿協也推出「美國行動方案」，針對供應鏈重組、基礎建設計畫及疫後經濟復甦等3大趨勢，深化台美經貿合作。

他進一步說明，將瞄準元宇宙、電動車、網路通訊、醫療保健及運動樂活等5大關鍵產業，10月率廠商組「國家隊」，赴美舉辦台灣形象展，整合產業實力、增強布局動能、擴散台灣品牌知名度。

新南向方面則選定馬來西亞、泰國、印度舉辦台灣形象展，黃志芳表示，越南與印尼以台灣週方式呈現，會在智慧製造、智慧醫療、智慧城市的基礎下持續加強，特別是東南亞國家逐漸發展電子業、資通訊產業聚落，而台灣是資通訊產業龍頭，是進軍最佳時機。

黃志芳說，非洲對台灣來說是指新領域，會加強非洲市場布局，特別是電子商務蓬勃發展，值得開發，肯亞是東非重要的經濟活動中心，所以選擇到肯亞舉行台灣週。

至於中東歐，黃志芳表示，近期中東歐與台灣關係愈來愈緊密，未來會加強貿協在中東歐的人力布局，也會推動雙方經濟與產業交流。（編輯：黃國倫）1110113