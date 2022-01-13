更多編輯台推薦新聞：
法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
禾馨集團診所疑涉詐保 檢警兵分多路搜索
首頁 / 證券

華新科日本子公司取松尾電機股權 擴車用市場

2022/1/13 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）被動元件大廠華新科今天公告，日本子公司釜屋電機株式會社取得松尾電機株式會社普通股，持股比重19.89%，藉此增加日本市占率，擴展車用、工具機及工控市場應用。

據華新科公告，子公司釜屋電機株式會社取得松尾電機株式會社普通股，交易數量63萬8000股，每單位價格783日圓，交易總金額約4.99億日圓，持股比例按照發行新股後股本計算約19.89%。

華新科表示，藉由此次投資，增加在日本市占率，同時也可增加鉭質電容、薄膜電容、電路保護元件的產品線，強化華新科集團被動元件產品組合，擴展集團在車用、工具機及工控等市場應用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華新科指出，經過兩週的「原股東異議期」後，若無異議子公司釜屋電機株式會社與松尾電機株式會社即可正式簽約，以釜屋電機株式會社自有資金及銀行借款支應付款。

釜屋電機去年1月初也公開收購雙信電機株式會社（Soshin）普通股，持股比重約4成，雙信電機主要產品包括電容、濾波器、EMC保護元件等，其中低溫共燒陶瓷技術（LTCC）濾波器受市場矚目。（編輯：張均懋）1110113

延伸閱讀
華新科第3季獲利11季高點 前3季每股賺14.4元華新科8月營收今年次低 觀察東南亞疫情和晶片短缺
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族