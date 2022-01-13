華新科日本子公司取松尾電機股權 擴車用市場

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）被動元件大廠華新科今天公告，日本子公司釜屋電機株式會社取得松尾電機株式會社普通股，持股比重19.89%，藉此增加日本市占率，擴展車用、工具機及工控市場應用。

據華新科公告，子公司釜屋電機株式會社取得松尾電機株式會社普通股，交易數量63萬8000股，每單位價格783日圓，交易總金額約4.99億日圓，持股比例按照發行新股後股本計算約19.89%。

華新科表示，藉由此次投資，增加在日本市占率，同時也可增加鉭質電容、薄膜電容、電路保護元件的產品線，強化華新科集團被動元件產品組合，擴展集團在車用、工具機及工控等市場應用。

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華新科指出，經過兩週的「原股東異議期」後，若無異議子公司釜屋電機株式會社與松尾電機株式會社即可正式簽約，以釜屋電機株式會社自有資金及銀行借款支應付款。

釜屋電機去年1月初也公開收購雙信電機株式會社（Soshin）普通股，持股比重約4成，雙信電機主要產品包括電容、濾波器、EMC保護元件等，其中低溫共燒陶瓷技術（LTCC）濾波器受市場矚目。（編輯：張均懋）1110113