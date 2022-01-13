通路商上奇2021年度獲利創新高 每股賺4.88元

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（中央社記者吳家豪台北13日電）通路商上奇科技今天公布2021年度財報，受惠於經常性收入成長，稅後歸屬母公司稅後純益新台幣2.8億元，為歷年新高；稅後每股盈餘（EPS）4.88元。

上奇去年第4季營業利益9498萬元，年減1%；營業利益率9.5%，為單季歷年第2高；毛利率20.42%，為2016年第2季以來最佳；稅後純益7887萬元，年減20%，主因2020年同期基期較高；每股盈餘1.2元，年減4%。

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上奇透過新聞稿表示，數位印刷與雲端服務經常性收入的穩健成長，有助大幅提升毛利率和營業淨利，長期對集團整體獲利提增將有持續及經常性的挹注。

上奇指出，全球疫情影響交貨遞延與船運延宕狀況持續，持續採取必要措施，儘速排除外在因素及困難，以利完成訂單營收認列並縮短交期。集團持續優化各事業體營收及獲利組合，並加速國際客戶部署與策略聯盟，提增經常性收入的成長。（編輯：趙蔚蘭）1110113