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船員也領到獎金 長榮船長：滿意且心懷感激

2022/1/14 12:16
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（中央社記者潘智義台北14日電）媒體報導，長榮海運船長在臉書社團發文，除岸勤人員外，船員也有獎金，「已感滿意且心懷感激」。長榮表示，為體恤海勤人員在疫情期間堅守崗位，維護船舶及貨物安全，近日發放防疫獎金感謝他們的辛勞。

長榮海運去年底傳發出平均年終獎金40個月，震撼航運界，隨後傳出只有岸勤人員才有年終獎金，長年在外的船員並沒有年終獎金。

在長榮服務9年的「李船長」今天在臉書發文，表示日前收到薪資單，清楚註明獎金發放數額，證實長榮船員其實也有拿到獎金，且不分國籍都有。

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李船長在臉書表示，相信其他船員也都有收到，不過為避免紛爭，他沒有公布具體數字。他指出，「我已感滿意且心懷感激」，作為海勤船員，作為長榮老員工，「在此感謝公司對船員之眷顧！他們理應得到船員的讚美和感激，理應得到鮮花和掌聲，而不是日前新聞帶來的曲解和委屈！」

針對船員獎金，長榮解釋，船員（海勤）是採定期僱傭契約制，薪資結構跟陸勤員工不太一樣，但也有獎金。長榮為體恤海勤人員在疫情期間堅守崗位，維護船舶及貨物安全，近日發放防疫獎金感謝他們的辛勞。（編輯：張良知）1110114

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