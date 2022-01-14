因應Omicron升溫 快篩試劑廠泰博緊急調整產能

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）國內醫材大廠泰博科技表示，近期全球因COVID-19變異株Omicron導致全球確診人數激增，國內外對抗原快篩試劑需求大量增加，已彈性調整產能及人力配置，因應急單需求。

泰博科技是台灣最大的COVID-19抗原快篩試劑製造商，每月單班試劑產能可達400萬劑，足以供應國內需求無虞。

泰博表示，全自動化生產加上快篩檢測核心技術不受棘狀蛋白變異部位的影響；經國內外醫療機構回饋的臨床資訊顯示，泰博抗原快篩試劑對Omicron變異病毒檢測能力上，仍能保持與檢測其他COVID-19變異病毒相同的精準度。

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泰博指出，目前在台灣境內各級醫療院所及各公家機構的標案市場占有率約為65%，其中包括各級地方政府、台北榮總、衛福部部立基隆醫院、部立桃園醫院、部立嘉義醫院、外交部、法務部及國防部所轄等單位。在一般藥局及超商連鎖通路則占有率超過7成，預估2022年在抗原快篩試劑的營收占比將持續高速成長。

疫情持續推動快篩產品，及額溫槍需求，儘管去年第4季動能趨緩，泰博2021年全年營收仍續創新高，來到新台幣64.93億元，年成長10.2%。（編輯：黃國倫）1110114